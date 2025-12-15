La danza di Kataklò per il prossimo appuntamento con la stagione Non c' è 2 senza 5 al Lyrick

Venerdì 19 dicembre alle 21, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà un nuovo spettacolo della stagione

Nuovo appuntamento con la stagione "Non c’è 2 senza. 5" al Teatro Lyrick di Assisi dove venerdì 19 dicembre alle 21.15 va in scena Kataklò athletic dance theatre in "Aliena", ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli di Giulia Staccioli, non solo coreografa, ma visionaria artista visiva. Perugiatoday.it