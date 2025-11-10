Città Sant’Angelo music festival 2025-2026 | primo appuntamento con l’orchestra Italian Sinfonietta

Ilpescara.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 14 novembre si terrà il primo appuntamento della stagione 2025-2026 del Città SantAngelo music festival, che ha raggiunto il suo decimo anno. L’evento, che avrà luogo al teatro comunale, prevedrà il concerto dell’orchestra da camera Italian Sinfonietta, guidata dal direttore e fagotto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Sant8217angelo Music Festival