Eni il 2025 si chiude con l’acquisto di azioni proprie

Eni ha annunciato l'acquisto di azioni proprie effettuato tra il 22 e il 23 dicembre 2025 sul mercato Euronext Milan. Questa operazione fa parte delle strategie aziendali volte a ottimizzare la gestione del capitale e a rafforzare la presenza sul mercato. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di gestione finanziaria dell'azienda, con l'obiettivo di creare valore per gli azionisti.

Eni informa di aver acquistato nel periodo compreso tra il 22 e il 23 dicembre, sull'Euronext Milan, 1.875.245 azioni proprie (pari allo 0,06 per cento del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0207 euro per azione, per un controvalore complessivo di poco più di 30 milioni di euro, nell'ambito del programma di buyback deliberato dall'assemblea il 14 maggio scorso. A partire dall'avvio idel programma di buyback, il 20 maggio scorso, Eni ha acquistato 101.010.847 azioni proprie (pari al 3,21 per cento del capitale sociale) per un controvalore complessivo di quasi 1,5 miliardi di euro.

