Bper crede nel proprio futuro e investe nelle proprie azioni

Bper Banca ha annunciato di aver acquistato, tramite contratti derivati, un’esposizione sintetica pari al 9,99% del proprio capitale. In pratica, la banca ha scelto di investire su sé stessa attraverso strumenti finanziari che le consentono di beneficiare dell’andamento delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

