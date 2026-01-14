Ferretti Group debutto mondiale per il nuovo 720 | è il primo yacht nato nello stabilimento ravennate
Ferretti Group apre il 2024 con il debutto mondiale del nuovo yacht 720, il primo modello realizzato nello stabilimento di Ravenna. L’anteprima internazionale si tiene durante il boot di Düsseldorf, il principale salone indoor nautico, in programma dal 17 al 25 gennaio. Un evento che segna un passo importante nella produzione italiana e rafforza la presenza del gruppo nel settore dei yachts di alta qualità.
Ferretti Group comincia l’anno da protagonista della scena nautica, presentando una straordinaria anteprima mondiale al boot di Düsseldorf, il più importante salone indoor del settore, in programma dal 17 al 25 gennaio. La world première è Ferretti Yachts 720, primo modello della gamma flybridge. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ferretti Group prende il largo. Balzo degli ordini con i super yacht
Leggi anche: Doppia novità per Ferretti Group: al salone in Germania brillano il nuovo flybridge e l'evoluzione della gamma open
Ferretti Group al Boot di Düsseldorf presenta la world première Ferretti Yachts 720 - Ferretti Group comincia l’anno da protagonista della scena nautica, presentando una straordinaria anteprima mondiale al boot di Düsseldorf, il più importante salone indoor del settore, in programma da ... msn.com
Ferretti punta sugli Emirati. Intesa per vendere yacht - La società Aaa Marine diventa partner per commercializzare i propri modelli in Medioriente, dove la domanda di prodotti di lusso è in crescita. msn.com
Wild, stirring, beautiful – there’s something invigorating about the sea in winter. The wind is keener; the world distils to light and motion. You feel it in your heart, in your pulse, in the simple joy of instinctive forward motion. #FerrettiGroup #KeepBuildingDreams facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.