Ferretti Group prende il largo Balzo degli ordini con i super yacht
di Gianni Bonali FORLÌ Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, con quartier generale a Forlì, chiude i primi 9 mesi del 2025 con numeri positivi. I ricavi netti infatti sono pari a 887,2 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024. La raccolta ordini è stata di 770,9 milioni, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui era a 736,9 milioni, con un utile netto di 61 milioni. Una buona performance, supportata da un solido portafoglio ordini, con un contributo importante proveniente dal segmento super yachts: ha raggiunto 688,4 milioni di euro al 30 settembre 2025, pari a circa il 46,0% del portafoglio totale (da 531,5 milioni, pari a circa il 40,1% del portafoglio totale al 30 settembre 2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
