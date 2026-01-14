Doppia novità per Ferretti Group | al salone in Germania brillano il nuovo flybridge e l' evoluzione della gamma open

Ferretti Group inaugura il 2024 con due importanti novità al boot di Düsseldorf, il principale salone nautico indoor. Sono stati presentati il nuovo flybridge e l’evoluzione della gamma open, confermando l’impegno dell’azienda nel proporre innovazioni di qualità nel settore nautico. La partecipazione alla manifestazione sottolinea l’attenzione di Ferretti Group verso l’eccellenza e la crescita nel mercato internazionale.

Ferretti Group comincia l'anno da protagonista della scena nautica, presentando una straordinaria anteprima mondiale al boot di Düsseldorf, il più importante salone indoor del settore, in programma dal 17 al 25 gennaio. La world première è Ferretti Yachts 720, primo modello della gamma flybridge.

