Ferragni prosciolta non assolta | la spiegazione di Selvaggia Lucarelli che fa chiarezza sulla sentenza
Selvaggia Lucarelli ha fornito una spiegazione dettagliata sulla differenza tra
Selvaggia Lucarelli ha commentato la sentenza su Chiara Ferragni e il Pandoro Gate spiegando che va letta partendo dai passaggi tecnici che ne spiegano l’esito. Nelle stories pubblicate dopo il proscioglimento dell’influencer, la giornalista ha ricostruito cosa sia accaduto sul piano penale e perché il processo si sia chiuso senza una condanna, come tra l’altro lei aveva previsto poche ore prima. Il post di Selvaggia Lucarelli sulla sentenza Chiara Ferragni “Per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c’erano”, spiega Lucarelli. Quelle querele erano state promosse con l’intervento del Codacons, che aveva individuato i querelanti e avviato l’azione penale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: “Tecnicamente prosciolta, non assolta”
Leggi anche: Chiara Ferragni assolta, ma Selvaggia Lucarelli puntualizza: “E’ stata prosciolta”
Selvaggia Lucarelli: 'Ferragni prosciolta, non assolta', ma i follower esultano - Esultano Chiara Ferragni e i suoi follower al pronunciamento dell'attesa sentenza del tribunale di Milano sul Pandorogate. ansa.it
Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan - Selvaggia Lucarelli su instagram precisa:"E' saata prosicolta non assolta, le denunc sono state ritirate, dopo accordi e risarcimenti. rtl.it
Ferragni assolta, la reazione di Selvaggia Lucarelli - Dopo il proscioglimento di Chiara Ferragni nel pandoro gate, arriva il commento pungente di Selvaggia Lucarelli. blogtivvu.com
la Repubblica. . Prosciolta dall'accusa di truffa per la vicenda dei pandori di Natale. Chiara Ferragni vede concludersi la sua disavventura giudiziaria durata più di due anni, poco dopo le 15:30 del 14 gennaio 2026, quando il tribunale decide che l'accusa giust facebook
"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.