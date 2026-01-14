Chiara Ferragni assolta ma Selvaggia Lucarelli puntualizza | E’ stata prosciolta

Recentemente, Chiara Ferragni è stata prosciolta, come confermato da Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato l’uso corretto del termine. La distinzione tra “assolta” e “prosciolta” è importante per una corretta comunicazione, e la giornalista ha precisato la differenza nel contesto della vicenda che coinvolge l’influencer. Questo chiarimento mette in evidenza l’attenzione ai dettagli che caratterizza il mondo dell’informazione e dell’opinione pubblica.

"Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta", chiarisce Selvaggia Lucarelli che prontamente ha commentato la vicenda che riguarda l'influencer. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chiara Ferragni assolta, ma Selvaggia Lucarelli puntualizza: “E’ stata prosciolta” Leggi anche: Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: “Tecnicamente prosciolta, non assolta” Leggi anche: Chiara Ferragni assolta: arriva il commento di Selvaggia Lucarelli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Volevo essere ironica, sono risultata antipatica. Scusa a Selvaggia e Lorenzo che sono una bellissima coppia: il dietrofront di Valeria Marini. Ecco cos'è successo. Chiara Ferragni assolta, fine dell’incubo Pandoro Gate: le prime parole (e la stoccata di Selvaggia Lucarelli) - Oggi il Tribunale ha deciso il proscioglimento dell'influencer dall’accusa di truffa aggravata. libero.it

Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: "Tecnicamente prosciolta, non assolta" - "Per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c'erano, poi il Codacons le ha ritirate" ... msn.com

Selvaggia Lucarelli: «Chiara Ferragni è stata prosciolta, non assolta. Servivano le querele, il Codacons le ha ritirate» - Si è chiuso il processo in tribunale a Milano per Chiara Ferragni, che ha visto cadere le accuse di truffa aggravata. msn.com

#Pandorogate Chiara #Ferragni è stata assolta dai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Era imputata per truffa aggravata, per presunti messaggi ingannevoli sui social. Commossa ha ringraziato i suoi legali e i suoi follower. facebook

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.