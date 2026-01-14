Chiara Ferragni Selvaggia Lucarelli | Tecnicamente prosciolta non assolta

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo relativo alle accuse di truffa aggravata legate a prodotti come il pandoro Balocco e le uova di Pasqua, come evidenziato da Selvaggia Lucarelli su Instagram. La sentenza distingue tra proscioglimento e assolta, sottolineando la natura tecnica della decisione. Questo caso ha suscitato interesse nel pubblico e nei media, evidenziando le implicazioni legali e mediatiche di figure pubbliche coinvolte in procedimenti giudiziari.

(Adnkronos) – "Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Selvaggia Lucarelli, dal proprio profilo Instagram, commenta così la sentenza nel processo con rito abbreviato a carico di Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per i casi legati al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua. Lucarelli ha sollevato il caso a livello mediatico con .

