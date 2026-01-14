Ferragni | influencer assolta da truffa aggravata 2

Ferragni e i suoi collaboratori sono stati assolti dall’accusa di truffa aggravata. La decisione riguarda anche l’ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo, entrambi prosciolti. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che li ha coinvolti negli ultimi mesi, confermando la loro piena innocence rispetto alle accuse avanzate.

(Adnkronos) - Assolti anche l'ex braccio destro Fabio Maria Damato (era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta di un anno). Al centro del processo, iniziato lo scorso settembre, c'è una truffa "diffusa" - a dire dell'accusa - in cui l'influencer da 28 milioni di follower ha un "ruolo prominente" e per questo non è meritevole di attenuanti. Per i pubblici ministeri, l'imprenditrice avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali, un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici incalcolabili dal ritorno di immagine.

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa sul caso del Pandoro Pink Christmas - Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua ... ilsecoloxix.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

È il giorno del giudizio per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo. Oggi, al Tribunale di Milano, è attesa la sentenza nel processo noto come Pandoro-Gate, una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha catalizz facebook

