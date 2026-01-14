Ferragni | oggi sentenza su truffa aggravata l' influencer ' sono fiduciosa'

Oggi si attende la sentenza nel procedimento a carico di Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata riguardo alle campagne commerciali natalizie e pasquali del 2021 e 2022. Il processo, celebrato con rito abbreviato a Milano, rappresenta l'ultimo atto di un procedimento che coinvolge l'influencer. Ferragni si è detta fiduciosa riguardo all’esito del verdetto, che potrebbe avere rilevanza sia personale che mediatica.

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Ultimo atto per il processo a Chiara Ferragni. In giornata è atteso il verdetto del procedimento con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. "Sono tranquilla e fiduciosa" pronuncia l'influencer mentre, accerchiata da cronisti anche stranieri e telecamere, raggiunge l'aula presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Per l'influencer la Procura, rappresentata dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli, ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi, stessa richiesta per l'ex braccio destro Fabio Maria Damato, mentre per il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo, la pubblica accusa ha chiesto un anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

