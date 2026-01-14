Ferragni | influencer assolta da truffa aggravata 2

Ferragni e gli altri imputati sono stati assolti dall'accusa di truffa aggravata. La decisione riguarda anche l'ex collaboratore Fabio Maria Damato e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha coinvolto diverse figure e si inserisce nel contesto di un caso di rilevanza mediatica.

(Adnkronos) - Assolti anche l'ex braccio destro Fabio Maria Damato (era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta di un anno). Al centro del processo, iniziato lo scorso settembre, c'è una truffa "diffusa" - a dire dell'accusa - in cui l'influencer da 28 milioni di follower ha un "ruolo prominente" e per questo non è meritevole di attenuanti. Per i pubblici ministeri, l'imprenditrice avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali, un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici incalcolabili dal ritorno di immagine. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata (2) Leggi anche: Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata (2) Leggi anche: Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social. Pandorogate, Ferragni assolta nel processo per truffa - L'influencer era imputata per truffa aggravata per presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. avvenire.it

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa sul caso del Pandoro Pink Christmas - Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua ... ilsecoloxix.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

È il giorno del giudizio per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo. Oggi, al Tribunale di Milano, è attesa la sentenza nel processo noto come Pandoro-Gate, una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha catalizz facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.