Fermo il cantiere del Biciplan L’opera torna sotto i riflettori | Ritardi ormai inaccettabili

Il cantiere del Biciplan metropolitano è stato temporaneamente fermo, ma recenti sviluppi evidenziano ritardi crescenti nella realizzazione della linea 15 del progetto “Cambio”. La questione è diventata di rilevante importanza, sollevando preoccupazioni sulla tempistica e sull’efficacia dell’intervento. È fondamentale monitorare gli sviluppi e comprendere le cause di questi ritardi per garantire un’adeguata pianificazione futura.

Il cantiere del biciplan metropolitano torna al centro del dibattito, e lo fa con un tema che ormai non può più essere ignorato: i ritardi, pesanti e sempre più preoccupanti, accumulati nella realizzazione della linea 15 del progetto “Cambio”. Un’opera strategica per la mobilità ciclabile del Legnanese che, però, continua a inciampare su continui rallentamenti, incertezze e scadenze che si avvicinano inesorabilmente. Oggi la commissione " Mobilità e Infrastrutture " della Città metropolitana di Milano tornerà a discuterne, su richiesta del consigliere metropolitano Christian Colombo. Una richiesta dettata proprio dalla necessità di fare chiarezza su un cantiere che, invece di avanzare con decisione, sembra procedere a passo di lumaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fermo il cantiere del Biciplan. L’opera torna sotto i riflettori: "Ritardi ormai inaccettabili" Leggi anche: VIDEO | Fermo il cantiere della Casa di comunità di Penne alle prese co ritardi, fondi mancanti e amianto: la denuncia del Pd Leggi anche: Mina torna sotto i riflettori grazie a Fiorello: il jingle “vale più del furto del Louvre” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fermo il cantiere del Biciplan. L’opera torna sotto i riflettori: "Ritardi ormai inaccettabili" - Se ne parlerà al tavolo della commissione in Città metropolitana. ilgiorno.it

Gennaio 2022. Quattro anni fa veniva annunciata la chiusura del Teatro Studio per ristrutturazione. Si parlava di due anni di lavori e riapertura nel 2024. Oggi, dopo altri due anni, il risultato è quello che vedete in foto. Un cantiere fermo, tre milioni di euro di fon - facebook.com facebook

Ribaltamento a mare Fincantieri, il cantiere procede ma il progetto di riqualificazione è fermo. Cgil: "Tavolo urgente con tutte le parti coinvolte" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.