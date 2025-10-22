Mina torna sotto i riflettori grazie a Fiorello | il jingle vale più del furto del Louvre

Un evento di portata epocale, un jingle che “vale più del furto del Louvre “. Mina torna a cantare il jingle per La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello. Il conduttore, grandissimo fan ed estimatore della cantante, ormai ritirata a vita privata, ha condiviso l’emozione di quelle poche note con il suo pubblico. Mina torna a cantare con un jingle per Fiorello. Il conduttore era infatti emozionato per quelle poche note cantate dalla regina della musica. Nel radio show La Pennicanza, in diretta su Rai Radio2, Fiorello e Biggio sono rimasti increduli. “Nel 2025 con l’intelligenza artificiale tutto può sembrare falso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

