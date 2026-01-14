Fermato al controllo in macchina aveva cocaina eroina e una mazza da baseball

Lo scorso 11 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 26 anni, trovato in possesso di cocaina, eroina e una mazza da baseball durante un controllo stradale. L’intervento ha portato al suo fermo per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e porto di armi o oggetti atti a offendere. L’operazione evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e alla diffusione di sostanze illegali.

