Federica Torzullo cosa non torna | le contraddizioni del marito e le testimonianze dei vicini

Federica Torzullo, 41 anni, scompare da Anguillara Sabazia senza lasciare tracce. In questi cinque giorni di assenza, emergono contraddizioni nelle testimonianze dei vicini e nei racconti del marito. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sua scomparsa e sulle circostanze che la circondano. La ricerca continua, mentre familiari e autorità cercano di fare luce sulla situazione.

Cinque giorni senza notizie: Anguillara Sabazia col fiato sospeso. Sono cinque giorni che Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di dieci, è scomparsa nel nulla. Di lei nessuna traccia, nessun contatto, neppure con il figlio. L'ultima immagine certa risale alla sera dell'8 gennaio, quando una telecamera di videosorveglianza la riprende mentre entra nella villetta di famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Da quella porta, però, Federica non è mai più uscita. Un dettaglio cruciale che ha spinto la Procura di Civitavecchia a indagare il marito, Claudio Carlomagno, per omicidio e occultamento di cadavere.

"Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa. Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi". Così, ai giornalisti fuori dall'abitazione di Federica Torzullo, un vicino di casa. "Lui non mi è mai piaciuto - continua - - facebook.com facebook

