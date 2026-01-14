Federica Pellegrini incinta si allena su Instagram | è polemica

Federica Pellegrini, nel suo settimo mese di gravidanza, condivide su Instagram immagini del suo allenamento in palestra. La scelta ha suscitato discussioni tra utenti, sollevando interrogativi sulla gestione dell’attività fisica durante la gravidanza. In questo contesto, è importante considerare i consigli medici e rispettare le scelte personali, mantenendo un approccio equilibrato e informato sulle pratiche sportive in gravidanza.

Federica Pellegrini si allena in palestra, incinta al settimo mese, e il suo allenamento scatena le polemiche su Instagram. La sportiva ed ex nuotatrice infatti ha scelto di condividere un video in cui svela come si tiene in forma durante la gravidanza, ma la clip ha diviso i followers. Federica Pellegrini incinta si allena in palestra. Federica Pellegrini sta affrontando con grinta la sua gravidanza e lo racconta anche su Instagram dove ha condiviso un video in cui si allena in palestra. Col pancione, vestita con un completino sportivo, l'ex nuotatrice si impegna fra esercizi e macchinari. "Girls power (into the seventh).

Federica Pellegrini incinta si allena coi pesi: “Fino al settimo mese”. Sui social piovono critiche - Federica Pellegrini al settimo mese di gravidanza si allena coi pesi e divide il web. msn.com

Si allena con i pesi incinta di 7 mesi: bufera sulla ‘Divina’ Pellegrini. Ecco cosa risponde - ROMA – Federica Pellegrini torna al centro dell’attenzione per un video pubblicato sui social che ha acceso il dibattito sull’attività fisica in gravidanza. dire.it

Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza: gioia e emozioni

“Non esagerare”, “Mi sembra troppo” o “Dovresti andarci con più calma” si legge tra i commenti #FedericaPellegrini x.com

La bellissima seconda dolce attesa di Federica Pellegrini facebook

