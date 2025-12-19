Inaspettata come le sorprese più belle | Federica Pellegrini è incinta L’ex campionessa di nuoto svela il sesso del nascituro con una foto su Instagram

Federica Pellegrini sorprende con una dolce notizia: è in attesa del suo secondo bambino. L’ex campionessa di nuoto condivide su Instagram un’immagine carica di emozione, tra le mani del marito Matteo Giunta e della piccola Matilde, svelando così un nuovo capitolo di felicità. Un momento speciale che emoziona e conquista il cuore dei suoi fan, testimoniando l’amore e la gioia che accompagnano questa inaspettata, ma meravigliosa sorpresa.

Federica Pellegrini è incinta. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato la seconda gravidanza con una tenera foto su Instagram: la pancia stretta tra le mani del marito Matteo Giunta e quelle della piccola Matilde. La bimba, che a gennaio compirà due anni, accoglierà una sorellina. Nella descrizione del post di Instagram l'atleta ha scritto: "Piovono polpette. Inaspettata come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina ". La "Divina" del nuoto italiano ha annunciato la lieta notizia dopo il grande spavento vissuto negli scorsi giorni. Il 9 dicembre, Federica Pellegrini ha reso noto sui social che la figlia Matilde era ricoverata in ospedale.

