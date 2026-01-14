Federica Nargi sul rapporto con Matri | La famiglia del Mulino Bianco non esiste abbiamo avuto momenti di crisi

Federica Nargi condivide il suo percorso di vita, tra il successo dopo Ballando, l’amore duraturo con Alessandro Matri e il rapporto con le figlie. In un’intervista, spiega come, nonostante le crisi, il loro legame sia rimasto solido, sottolineando l’importanza della buona volontà nell’amore. Un racconto autentico di una donna che affronta le sfide familiari con sincerità e determinazione.

Federica Nargi: “Alessandro Matri? Ci sono stati momenti di crisi”/ “Abbiamo tutelato il nostro rapporto” - Federica Nargi svela alcuni dettagli della sua lunga storia d'amore con Alessandro Matri. ilsussidiario.net

Federica Nargi: «Io e Alessandro Matri? Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, abbiamo avuto momenti di crisi» - Prima di tutto le due sue figlie, Sofia e Beatrice. msn.com

La torinese è tra le protagoniste (con Flavia Vento, Pamela Prati, Federica Nargi e Giulia Salemi) del game show girato in Piemonte facebook

