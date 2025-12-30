Alessandro Matri accusato di bestemmiare in un video con Federica Nargi la replica di lei | Siete pesanti

Federica Nargi risponde alle accuse di bestemmia rivolte ad Alessandro Matri, sottolineando come le accuse siano infondate eccessive. La showgirl invita a evitare fraintendimenti eccessivi, difendendo il suo compagno con tono pacato. La situazione ha suscitato discussioni sui social, evidenziando l'importanza di un dialogo più sereno e rispettoso anche in ambiti online.

Federica Nargi interviene sui social per difendere il suo compagno Alessandro Matri. La risposta della showgirl a un'utente che accusava il calciatore di aver bestemmiato: "Siete pesantissimi, ma dove la sentite la bestemmia?". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

