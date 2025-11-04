Rosa Perrotta spiega perché esclude un terzo figlio con Tartaglione | La famiglia del Mulino Bianco non esiste

L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione e oggi mamma di due bambini, ha voluto mettere un punto alle continue domande dei fan su un possibile terzo figlio. Tra i motivi alla base della scelta di non averne, i timori legati a un'altra gravidanza dopo due cesarei: "I rischi mi spaventano tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

