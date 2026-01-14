Luca Lautaro Martínez, attaccante argentino, si distingue nella Serie A con la sua carta FC 26 POTM da 90. Questa versione evidenzia un miglioramento in finalizzazione e fisicità rispetto alle precedenti, rendendolo un elemento chiave in attacco. La sua combinazione di potenza, precisione e intelligenza tattica lo rende un’opzione affidabile per chi cerca un attaccante completo e difficile da contenere.

Questa carta rappresenta il perfetto equilibrio tra potenza, precisione e intelligenza tattica. Rispetto alle sue versioni precedenti, il boost alla finalizzazione e alla fisicità lo rende un cliente difficilissimo per qualsiasi difensore. Analisi Tecnica: Una sentenza in area di rigore. Tiro Devastante (91): La sua statistica regina. Lautaro non sbaglia davanti alla porta; che sia un tiro di potenza o un piazzato, la palla finisce quasi sempre in rete.. Fisico da Top Player (86): Una delle sue doti migliori. Grazie all'elevata forza e aggressività, Lautaro protegge palla divinamente, permettendo alla squadra di salire.

© Imiglioridififa.com - FC 26 Lautaro Martínez POTM 90: Il “Toro” domina la Serie A

