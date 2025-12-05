FC 26 SBC POTM LALIGA | Lamine Yamal 90 OVR – L’Ala Spagnola con 5 Stelle Abilità!
È disponibile la SBC per sbloccare il Player of the Month della LaLiga per novembre: la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal (90 OVR). Questa carta offre un’ala offensiva estremamente veloce, tecnica e dotata di un impressionante upgrade a 5 Stelle Mosse Abilità. Costo Stimato: Estremamente Alto (Richiede 84 TOTW, 85 TOTW, 86, 87×2, 88 OVR).. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x POTM Lamine Yamal 90 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 90 OVR RM, RW 3 5 Attaccante interno, Ala DRI 91, PAS 87, VEL 86, TIR 82 Le 6 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
