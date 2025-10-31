EA FC 26 Lista Candidati POTM Serie A Di Ottobre Vota Il Migliore

Bonazzoli, Calhanoglu, Anguissa, Rafael Leao, Caprile e Cambiaghi sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Ottobre della Serie A per UT 26. L'attaccante italiano della Cremonese, il centrocampista turco dell 'Inter, il centrocampista camerunense del Napoli, l'attaccante portoghese del Milan, il portiere italiano del Cagliari e il centrocampista italiano del Bologna hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Serie A Enilive disputate nel mese di Ottobre.

