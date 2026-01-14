Famiglia nel bosco consulenti difesa | Progetto educativo coerente con il metodo Waldorf?Steiner

La famiglia Trevallion, residente a Palmoli, ha presentato una memoria tecnica integrata alla difesa, affermando che il progetto educativo adottato per i propri figli rispetta il metodo Waldorf-Steiner. La difesa sostiene che il percorso formativo sia coerente con un modello riconosciuto e strutturato, contrariamente alle accuse di improvvisazione. La questione riguarda quindi la compatibilità del progetto educativo con i principi pedagogici Waldorf, fondamentali per garantire un percorso formativo adeguato e rispettoso delle scelte familiari.

Una memoria tecnica integrata presentata dalla difesa della famiglia Trevallion?Birmingham, residente a Palmoli, sostiene che il progetto educativo adottato dai genitori per i loro tre figli sia coerente con un modello educativo riconosciuto, e non una forma di “improvvisazione” come è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi Leggi anche: Bullismo, difesa personale e inclusione: parte il nuovo progetto educativo di Estra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Famiglia nel bosco, psichiatra difesa: piccoli atti autolesionistici dei bambini; Famiglia nel bosco, la relazione degli eco-consulenti: “Vivere nel bosco fa bene ai tre bambini; Famiglia del bosco, scontro aperto sull'istruzione: per i servizi sociali la madre rifiuta ogni insegnamento, ma la difesa apre alla maestra a domicilio; Famiglia del bosco, c'è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan. Famiglia nel bosco, lo psichiatra Tonino Cantelmi lancia l'allarme sui figli: "Rischiano un trauma" - Lo psichiatra Tonino Cantelmi si unisce alla difesa dei genitori della famiglia del bosco e lancia l'allarme sulla salute psichica dei tre bambini ... virgilio.it

«Con la famiglia del bosco serve un'alleanza, non una guerra» - Nella struttura di Vasto dove si trovano i bimbi e la madre, quest’ultima adesso è ritenuta «non collaborativa» e si valuta addirittura un suo possibile ... avvenire.it

Famiglia nel bosco, madre allontanata dai figli? Da Catherine «atteggiamenti rigidi e dissidi con il personale»: perché rischia - È l’appello di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco, ai consulenti e ai difensori. ilmattino.it

Famiglia nel bosco, parla la maestra: «Il clima è molto teso, spero di poter lavorare in pace. Pronta ad aiutare ogni bimbo» x.com

“Chi si occuperà dei bimbi”. Famiglia nel bosco, la decisione sui tre figli di Catherine e Nathan. “E dopo forse...” facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.