False mail per il rinnovo della tessera sanitaria l' allarme e i consigli di Federconsumatori Palermo

Federconsumatori Palermo segnala un nuovo caso di truffa via email, in cui vengono inviate false comunicazioni sul rinnovo della tessera sanitaria. Alcuni cittadini hanno ricevuto messaggi che sembrano ufficiali, ma hanno lo scopo di sottrarre dati personali e sensibili. È importante riconoscere questi tentativi e adottare precauzioni per evitare di cadere in trappola. Di seguito, i consigli utili per proteggersi da questa frode online.

Una nuova truffa corre sul web. Alcuni cittadini hanno segnalato allo sportello di Federconsumatori di aver ricevuto delle false mail che simulano delle direttive ufficiali per il rinnovo della tessera sanitaria e carpire loro dati personali e sensibili. A tal proposito il ministero della Salute. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: False e-mail per il rinnovo della tessera sanitaria, il ministero della Salute: "Tentativo di truffa in corso" Leggi anche: Tessera sanitaria, occhio alla truffa: false email sul rinnovo, l’allarme del ministero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Attenzione a false email sul rinnovo della tessera sanitaria: tentativo di truffa; False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria; Rinnovo tessera sanitaria, Ministero: circolano false email di phishing. Come riconoscere ed evitare la truffa; Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: Sito e email falsi. False mail sul rinnovo della tessera sanitaria, il ministero avverte gli utenti - Una nuova truffa online che sfrutta il nome del ministero della Salute per colpire i cittadini. it.blastingnews.com

La truffa delle false mail per il rinnovo della tessera sanitaria che ti ruba i dati personali - I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente. blitzquotidiano.it

Occhio alla truffa, false email sulla tessera sanitaria - ROMA: La missiva simula la provenienza del ministero della salute, che ora mette in guardia con tanto di facsimile del contenuto. toscanamedianews.it

Il Ministero della Salute segnala una nuova truffa che sfrutta false email sul rinnovo della Tessera sanitaria per rubare dati personali e bancari. Ecco come riconoscere l’inganno e come difendersi ⤵ facebook

"Non cliccate sul link". False mail per il rinnovo della tessera sanitaria. Il ministero della Salute avverte: "Tentativo di truffa per sottrarre dati personali" #ANSA x.com

