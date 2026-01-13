Tessera sanitaria occhio alla truffa | false email sul rinnovo l’allarme del ministero

Il ministero della Salute ha segnalato la diffusione di email false che, fingendo di essere ufficiali, invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di tentativi di truffa che sfruttano la confusione del periodo. È importante verificare sempre le comunicazioni ufficiali e diffidare da messaggi sospetti per evitare rischi.

(Adnkronos) – Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. "Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali", si legge sul sito del dicastero.

Truffa rinnovo tessera sanitaria, dati rubati e venduti: come difendersi - Il tentativo di phishing ruba i dati e li rivede al mercato illegale. quifinanza.it

Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del ministero della Salute. " In questi giorni si sta diffondendo un nuovo tentativo di truffa online, che sfrutta la paura di non avere la tessera sanitaria aggiornata per - facebook.com facebook

"Non cliccate sul link". False mail per il rinnovo della tessera sanitaria. Il ministero della Salute avverte: "Tentativo di truffa per sottrarre dati personali" #ANSA x.com

