Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia | dove e quando

Il Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia si svolge il 17 gennaio, giornata dedicata a Sant'Antonio Abate. In questa occasione si tengono tradizionali benedizioni di animali e l’accensione di falò in diverse località della regione, rievocando le radici rurali e contadine della celebrazione. Un momento di tradizione e comunità che ogni anno coinvolge numerosi territori lombardi.

Milano, 14 gennaio 2026 – Milano e la Lombardia celebrano anche quest’anno Sant'Antonio Abate: il 17 gennaio è il giorno della sua memoria liturgica e, in occasione della ricorrenza, si svolgono tradizionali benedizioni degli animali e accensione di falò in molte località, legati al mondo contadino e rurale. Il falò simboleggia la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del nuovo anno. Non solo, ha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una visione chiaramente leggendaria che viene tramandata in molte città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

