Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia | dove e quando

Da ilgiorno.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia si svolge il 17 gennaio, giornata dedicata a Sant'Antonio Abate. In questa occasione si tengono tradizionali benedizioni di animali e l’accensione di falò in diverse località della regione, rievocando le radici rurali e contadine della celebrazione. Un momento di tradizione e comunità che ogni anno coinvolge numerosi territori lombardi.

Milano, 14 gennaio 2026 – Milano e la Lombardia celebrano anche quest’anno  Sant'Antonio Abate:  il  17 gennaio è il giorno della sua memoria liturgica e, in occasione della ricorrenza, si svolgono tradizionali benedizioni degli animali e accensione di falò in molte località, legati al mondo contadino e rurale. Il falò simboleggia la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai mesi passati e di rinnovarsi a partire dal primo mese del nuovo anno. Non solo,  ha lo scopo magico di riscaldare la terra e invogliare il ritorno della primavera, una visione chiaramente leggendaria che viene tramandata in molte città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

fal242 di sant8217antonio 2026 in lombardia dove e quando

© Ilgiorno.it - Falò di Sant’Antonio 2026 in Lombardia: dove e quando

Leggi anche: Falò di Sant’Antonio e della Giubiana, via libera da Regione Lombardia

Leggi anche: Divieti azzerati. Torna il falò di Sant’Antonio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Falò di Sant’Antonio e della Giubiana via libera da Regione Lombardia.

Varese - Falò bagnato? Redaelli: I Monelli non si fermano

Video Varese - Falò bagnato? Redaelli: I Monelli non si fermano

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.