Divieti azzerati Torna il falò di Sant’Antonio

A Omate torna il tradizionale falò di Sant’Antonio, un evento che da 47 anni raduna la comunità e i visitatori delle zone circostanti. La celebrazione, caratterizzata da cibo, musica e il classico rogo dell’asinello, rappresenta un momento di aggregazione radicato nella tradizione locale. Un appuntamento che mantiene vivo il senso di comunità e il rispetto per le usanze antiche, attirando ogni anno un pubblico numeroso e affezionato.

Cibo, divertimento e l'immancabile falò, il rogo dell'asinello torna a Omate per Sant'Antonio. Tradizione radicatissima nella frazione di Agrate, da 47 anni lo spettacolo attira pubblico da tutto il circondario, migliaia di persone. Sabato, salamelle, frittelle e musica dal vivo e uno show di luci qui, come a Vimercate, celebrerà tradizione e divertimento. La comunità ricorda le proprie origini contadine, mai dimenticate e lo fa con il rogo del ciuchino, un rito catartico che si rinnova da quasi mezzo secolo. Quest'anno nessun rischio di interruzione della festa, come accadde a inizio 2025, a causa dell'inquinamento.

