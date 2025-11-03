Il nuovo reparto dell' ospedale San Camillo di Roma

AGI - I l Polo Interaziendale Trapianti (POIT) al San Camillo  si rinnova con il trasferimento delle attività chirurgiche al sesto piano del Padiglione Puddu: il grande ospedale romano inaugura tre nuove sale operatorie di ultima generazione e un reparto di terapia subintensiva da 29 posti letto, dotato di camere a pressione controllata per pazienti oncologici e trapiantologici. Il progetto, del valore complessivo di oltre 3,2 milioni di euro per lavori e impianti, cui si aggiungono 770 mila euro per le attrezzature, è stato completato in meno di due anni e ha già prodotto risultati significativi: tra agosto e ottobre 2025 gli interventi di alta chirurgia oncologica addominale sono aumentati del 20%, passando da 156 a 187. 🔗 Leggi su Agi.it

