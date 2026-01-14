Fabio Damato dopo la sentenza Ferragni | La giustizia è stata ristabilita Dedico questa storia di resilienza e dignità alla memoria del mio papà
Dopo il proscioglimento dei tre imputati, Fabio Damato commenta la conclusione del processo Ferragni, sottolineando che la giustizia è stata ristabilita. In un messaggio su Instagram, il manager esprime il suo dolore per gli ultimi due anni, dedicando questa vittoria di resilienza e dignità alla memoria del suo papà. Una riflessione sulla lunga battaglia legale e sulla forza di andare avanti.
Il processo si è chiuso oggi, con il proscioglimento dei tre imputati. Il manager, ex braccio destro di Chiara Ferragni, nelle sue storie Instagram: «Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento
Leggi anche: Roberta Metsola in visita a Liliana Segre: "La sua storia lezione di dignità e resilienza"
Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l'accusa è di truffa aggravata. Ecco cosa richia; Chiara Ferragni e il caso Pandoro-gate: ultimo capitolo?; Chiara Ferragni, oggi sentenza su Pandoro gate: Sono fiduciosa.
Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento - Per l'ex manager dell'influencer era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi. today.it
Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni - Fabio Maria Damato assolto per il Pandoro Gate: arriva la stoccata del manager all’ex amica e collaboratrice Chiara Ferragni subito dopo la sentenza ... dilei.it
Fabio Maria Damato assolto per il caso Pandoro: la frecciata a Chiara Ferragni dopo la sentenza - Si chiude così il Pandoro gate, il capitolo giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni, finita a processo per truffa aggravata in relazione ... msn.com
Il proscioglimento ha riguardato anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. facebook
Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower". Assolti anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.