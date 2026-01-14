Fabio Damato dopo la sentenza Ferragni | La giustizia è stata ristabilita Dedico questa storia di resilienza e dignità alla memoria del mio papà

Dopo il proscioglimento dei tre imputati, Fabio Damato commenta la conclusione del processo Ferragni, sottolineando che la giustizia è stata ristabilita. In un messaggio su Instagram, il manager esprime il suo dolore per gli ultimi due anni, dedicando questa vittoria di resilienza e dignità alla memoria del suo papà. Una riflessione sulla lunga battaglia legale e sulla forza di andare avanti.

Il processo si è chiuso oggi, con il proscioglimento dei tre imputati. Il manager, ex braccio destro di Chiara Ferragni, nelle sue storie Instagram: «Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

