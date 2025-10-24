Roberta Metsola in visita a Liliana Segre | La sua storia lezione di dignità e resilienza

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e Pina Picierno, vice presidente, hanno fatto visita a Liliana Segre, senatrice a vita, a Milano, venerdì 24 ottobre. “Oggi ho incontrato la sopravvissulta all'Olocausto, la senatrice italiana Liliana Segre, una donna straordinaria e vitale”, ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

