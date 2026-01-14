Ex poliziotto picchiato a morte perché aveva chiesto un caffè | badante condannato a 21 anni
Il 2 giugno 2024, il badante responsabile dell'aggressione a Nicolò Caronia, ex poliziotto di 94 anni, è stato condannato a 21 anni di reclusione. L'episodio ha suscitato attenzione per la gravità dei fatti e le conseguenze legali. Questa sentenza rappresenta un importante passo nel processo di giustizia per un episodio che ha coinvolto una figura pubblica e una triste violenza.
Condannato a 21 anni il badante che ha aggredito Nicolò Caronia, 94 anni, ex poliziotto, il 2 giugno 2024. La vittima è morta due mesi dopo.
