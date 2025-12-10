Il poliziotto picchiato mentre chiede la droga ai pusher è stato condannato | Datemene un po' e non vi arresto

Un poliziotto è stato condannato a un anno e nove mesi di carcere, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e pena sospesa, dopo aver picchiato un pusher mentre chiedeva droga. L'episodio ha attirato l'attenzione sull'uso della violenza durante operazioni di polizia in situazioni di tensione.

Una condanna a un anno e nove mesi di carcere, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con la pena sospesa per la condizionale. È quanto prevede la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice Paolo Gallo ieri, martedì 9 dicembre, nei confronti di un poliziotto di Torino.

