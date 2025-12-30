Accusato di violenza sessuale perché qualcuno aveva sentito le urla della badante dalla finestra
Un uomo è stato accusato di violenza sessuale a seguito delle urla della badante ascoltate dalla finestra. Tuttavia, in sede di giudizio, è stato assolto perché il fatto non sussiste. La testimonianza ascoltata
Assolto perché il fatto non sussiste e una testimonianza ascoltata "per sentito dire" non è sufficiente a sostenere l'accusa di violenza sessuale. Con questa motivazione, la Corte d'appello di Perugia ha confermato l'assoluzione di un uomo, precedentemente prosciolto dal Tribunale di Spoleto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
