Operaio Claudio Salamida precipitato dal 5° piano dell’ex Ilva di Taranto | morto durante un controllo delle valvole indetto sciopero di 24h - VIDEO
Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva di Taranto, è deceduto dopo essere precipitato dal quinto piano durante un controllo delle valvole. Secondo le prime ricostruzioni, Salamida lavorava su un paiolato, una pedana elevata. L’incidente ha portato allo sciopero di 24 ore tra i lavoratori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
Secondo le prime ricostruzioni, Salamida stava lavorando su un paiolato, una struttura assimilabile a una pedana. La causa della sua caduta risalirebbe proprio al cedimento del pavimento grigliato su cui stava camminando La tragedia si è consumata all’interno dell’ex Ilva di Taranto, dove l’o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
