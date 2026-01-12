Operaio Claudio Salamida precipitato dal 5° piano dell’ex Ilva di Taranto | morto durante un controllo delle valvole indetto sciopero di 24h - VIDEO

Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva di Taranto, è deceduto dopo essere precipitato dal quinto piano durante un controllo delle valvole. Secondo le prime ricostruzioni, Salamida lavorava su un paiolato, una pedana elevata. L’incidente ha portato allo sciopero di 24 ore tra i lavoratori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Claudio Salamida, l'operaio morto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dello stabilimento ex Ilva a Taranto. L'azienda esprime «profondo cordoglio» - facebook.com facebook

Piango il 46enne, Claudio Salamida di Putignano (Bari) morto dopo essere precipitato al quarto piano dello stabilimento ex Ilva. L’operaio addetto al controllo delle valvole, era al convertitore 3 quando improvvisamente avrebbe ceduto un grigliato. x.com

