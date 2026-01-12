Operaio Claudio Salamida precipitato dal 5° piano dell’ex Ilva di Taranto | morto durante un controllo delle valvole indetto sciopero di 24h - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Salamida, operaio dell’ex Ilva di Taranto, è deceduto dopo essere precipitato dal quinto piano durante un controllo delle valvole. Secondo le prime ricostruzioni, Salamida lavorava su un paiolato, una pedana elevata. L’incidente ha portato allo sciopero di 24 ore tra i lavoratori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, Salamida stava lavorando su un paiolato, una struttura assimilabile a una pedana. La causa della sua caduta risalirebbe proprio al cedimento del pavimento grigliato su cui stava camminando La tragedia si è consumata all’interno dell’ex Ilva di Taranto, dove l’o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

operaio claudio salamida precipitato dal 5176 piano dell8217ex ilva di taranto morto durante un controllo delle valvole indetto sciopero di 24h video

© Ilgiornaleditalia.it - Operaio Claudio Salamida precipitato dal 5° piano dell’ex Ilva di Taranto: morto durante un controllo delle valvole, indetto sciopero di 24h - VIDEO

Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole

Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Taranto, Claudio Salamida precipita lavorando nell’ex Ilva. Lascia moglie e figlio.

operaio claudio salamida precipitatoOperaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole - Il dipendente, 47 anni, sarebbe caduto dal quinto piano in seguito al cedimento di una pedana. quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.