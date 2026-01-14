Ex Ilva i commissari accusano Mittal Chiesti risarcimenti per 7 miliardi

I commissari straordinari dell’ex Ilva hanno richiesto risarcimenti per circa sette miliardi di euro, evidenziando le controversie con Mittal. Questa richiesta rappresenta un'importante fase nel contenzioso che coinvolge il più grande polo siderurgico europeo, riflettendo le tensioni e le sfide legate alla gestione e al futuro dello stabilimento.

di Andrea Ropa ROMA Sette miliardi di euro. Non sono solo una cifra da maxi contenzioso industriale, sono l'atto d'accusa con cui i commissari straordinari dell'ex Ilva riscrivono la storia recente del più grande polo siderurgico europeo. Nel mirino finisce ArcelorMittal, la multinazionale con sede in Lussemburgo che gestì l'ex Ilva per sei anni dal 2018 al 2024, chiamata a rispondere davanti al tribunale di quello che viene definito senza mezzi termini un "disegno predatorio". Secondo la ricostruzione messa nero su bianco dai commissari di Acciaierie d'Italia e dai loro legali, il dissesto del gruppo non sarebbe il frutto di una gestione sfortunata o di un contesto avverso, ma il risultato di una strategia consapevole, portata avanti dal 2018 fino al commissariamento del 2024.

