Ex Ilva i commissari chiedono danni per 7 miliardi ad ArcelorMittal
È stata avviata una causa di circa 7 miliardi di euro da parte di Acciaierie d’Italia contro ArcelorMittal, riguardante la gestione dell’ex Ilva di Taranto. La disputa legale si concentra sulle responsabilità legate allo stabilimento, segnando un passo importante nelle relazioni tra le parti coinvolte e nel contesto industriale italiano.
E’ partita la causa miliardaria di Acciaierie d’Italia verso la multinazionale ArcelorMittal per la gestione dell’ex Ilva e in particolare dello stabilimento di Taranto. Lo annuncia stasera il Financial Times in un articolo pubblicato sul proprio sito. La causa è stata depositata al Tribunale di Milano, sede legale dell’azienda, ed era stata annunciata già da diverse settimane. ArcelorMittal. 🔗 Leggi su Feedpress.me
EX ILVA: AL VIA LA TRATTATIVA ESCLUSIVA CON IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP Il futuro del polo siderurgico di Taranto entra in una fase decisiva con l'apertura ufficiale del negoziato tra i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d'Italia e il f
