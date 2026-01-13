Ex Ilva i commissari chiedono 7 miliardi di risarcimento ad ArcelorMittal

I commissari dell’ex Ilva hanno presentato una richiesta di risarcimento di 7 miliardi di euro ad ArcelorMittal. La vicenda giudiziaria e industriale dell’ex stabilimento tarantino di acciaio prosegue, segnando un capitolo complesso e ricco di sviluppi. La questione coinvolge aspetti economici, legali e occupazionali, riflettendo le sfide di un’industria storica e strategica per il territorio.

L’ ex Ilva continua a non aver pace. Sono anni che nella grande fabbrica tarantina di acciaio non si ferma il ritmo incalzante della cronaca che la riguarda. Ieri purtroppo la morte di un operaio, precipitato da un’altezza di oltre 7 metri (sulle cause dell’incidente – fa sapere il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso – sta lavorando la magistratura), oggi con la richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro ad ArcelorMittal, avanzata dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in as (amministrazione straordinaria). I tre commissari ( Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli ) – secondo quanto emerge da un documento di sintesi dell’atto di citazione – hanno infatti avviato un’ azione risarcitoria da 7 miliardi di euro contro gli amministratori e ArcelorMittal. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di risarcimento ad ArcelorMittal Leggi anche: Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal: chiedono 7 miliardi per “cattiva gestione” Leggi anche: Ex Ilva, i commissari chiedono danni per 7 miliardi ad ArcelorMittal Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal: «Azienda saccheggiata»; Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad ArcelorMittal: parte la maxi causa al Tribunale di Milano; Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad ArcelorMittal: «Ha svuotato il siderurgico di Taranto»; Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal: chiedono 7 miliardi…. Ex Ilva, i commissari chiedono risarcimenti di 7 miliardi a Mittal - I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli, hanno avviato un'azione risarcitoria da 7 m ... rainews.it

Ex Ilva, i commissari citano in giudizio Arcelor Mittal e chiedono un risarcimento danni per 7 miliardi - I commissari dell'Ex Ilva hanno citato in giudizio la multinazionale Arcelor Mittal, chiedendo un risarcimento danni di 7 miliardi di euro, per ... ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, i commissari straordinari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal - I commissari straordinari dell'ex Ilva hanno citato in giudizio Arcelor Mittal chiedendo un risarcimento danni di 7 miliardi di euro. liguria.bizjournal.it

Ex Ilva, i commissari straordinari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal liguria.bizjournal.it/2026/01/13/ex-… x.com

EX ILVA: AL VIA LA TRATTATIVA ESCLUSIVA CON IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP Il futuro del polo siderurgico di Taranto entra in una fase decisiva con l'apertura ufficiale del negoziato tra i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d’Italia e il f - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.