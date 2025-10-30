La Bce lascia i tassi fermi | Crescita? Non mi lamenterei

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La governatrice Lagarde sprizza ottimismo: "Meglio delle aspettative" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la bce lascia i tassi fermi crescita non mi lamenterei

© Lidentita.it - La Bce lascia i tassi fermi: “Crescita? Non mi lamenterei”

Scopri altri approfondimenti

bce lascia tassi fermiBce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Lo riporta affaritaliani.it

bce lascia tassi fermiLa Bce lascia fermi i tassi, economia dell'Eurozona continua a crescere - Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse. laprovinciacr.it scrive

bce lascia tassi fermiRiunione BCE a Firenze, Lagarde lascia tassi fermi per terza volta consecutiva. Ma quel suo mantra a qualcuno fa paura -LIVE - Annuncio tassi BCE da Firenze post Fed di oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Lo riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Bce Lascia Tassi Fermi