La Bce lascia i tassi fermi | Crescita? Non mi lamenterei
La governatrice Lagarde sprizza ottimismo: "Meglio delle aspettative" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati. Voto non unanime, la decisione tiene conto del quadro politico #ANSA - X Vai su X
Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Lo riporta affaritaliani.it
La Bce lascia fermi i tassi, economia dell'Eurozona continua a crescere - Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse. laprovinciacr.it scrive
Riunione BCE a Firenze, Lagarde lascia tassi fermi per terza volta consecutiva. Ma quel suo mantra a qualcuno fa paura -LIVE - Annuncio tassi BCE da Firenze post Fed di oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Lo riporta money.it