Shrinking S3 | Trailer ufficiale | debutto il 28 gennaio su Apple TV

Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di “Shrinking”, la serie comedy che ha ricevuto apprezzamenti da pubblico e critica. Il nuovo ciclo di episodi sarà disponibile a partire dal 28 gennaio sulla piattaforma di streaming, continuando a raccontare le vicende dei protagonisti con il consueto tono sincero e leggero.

Apple TV ha appena rilasciato il trailer della terza stagione di "Shrinking", la comedy acclamata che continua a conquistare pubblico e critica. Creata dai vincitori dell'Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein insieme a Segel, la terza stagione debutterà su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio (speciale di un'ora), seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all' 8 aprile. Protagonisti assoluti Jason Segel (candidato agli Emmy) e Harrison Ford (vincitore di numerosi premi), affiancati da un cast stellare: Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

