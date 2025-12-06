Teheran S3 | Da Apple TV il trailer della nuova stagione

Apple TV ha svelato il trailer della terza stagione di Teheran, la serie thriller di spionaggio internazionale creata da Dana Eden, Moshe Zonder e Maor Kohn. Di ritorno in piattaforma dal 9 gennaio 2026 con il primo episodio degli 8 totali, seguito da nuovi episodi ogni venerdì fino al 27 febbraio, la serie vincitrice di un International Emmy Award si è mostrata quest’oggi attraverso il primo trailer ufficiale, accompagnato tra l’altro dall’annuncio del rinnovo per una quarta stagione. Guardate il trailer della terza stagione di Teheran Cosa sappiamo della serie Teheran. “ Teheran ” segue Tamar (Sultan), un’agente hacker del Mossad infiltrata a Teheran sotto falsa identità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

