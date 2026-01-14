Euphoria 3 il teaser trailer è folle | Zendaya contro gli spacciatori e una stagione più oscura che mai

È stato rilasciato il teaser trailer di Euphoria 3, la nuova stagione del teen drama di HBO. La serie, nota per aver lanciato attori come Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, si prepara a esplorare tematiche più oscure e complesse. Il video anticipa un ritorno intenso e coinvolgente, confermando l’interesse del pubblico verso questa produzione che affronta le sfide dell’adolescenza con maturità e profondità.

L’attesa è finita: è arrivato il primo teaser trailer di Euphoria 3, rivoluzionario teen drama targato HBO che ha lanciato le carriere di nuovi divi come Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney. La serie sbarcherà con i nuovi episodi a partire da aprile, e visto l’ampio lasso di tempo intercorso tra la scorsa stagione e questa, ritroverà i nostri protagonisti orma Il trailer – che potete vedere anche qui – è decisamente selvaggio e avventuroso mostra la Rue interpretata da Zendaya coinvolta in guai con degli spacciatori, tra cui Martha Kelly. La Cassie di Sydney Sweeney intrattiene persone in cam mentre è sposata con Nate (Jacob Elordi) e la Jules di Hunter Schafer che diventa una sugar baby. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

