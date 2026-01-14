Etro amplia la sua presenza con le nuove Etro Residences Phuket, un progetto residenziale di lusso in Thailandia. Situate a Phuket, queste residenze combinano elementi di comfort, natura e lo stile distintivo della maison italiana, offrendo un’esperienza di vita raffinata e originale. Un’idea di residenza che riflette l’eleganza e il carattere boho-chic, pensata per chi desidera un ambiente esclusivo e armonioso.

Etro non è più solo qualcosa che indossi: ora è anche un posto in cui puoi vivere. La maison italiana ha appena svelato gli interni di Etro Residences Phuket, il suo nuovo progetto residenziale in Thailandia, e spoiler: è tutto quello che immagini quando pensi a lusso, natura e DNA fashion portato nell’architettura. Otto residenze esclusive, immerse nel verde e affacciate su una delle spiagge più belle di Phuket, che trasformano l’estetica iconica del brand in una vera esperienza di lifestyle. Etro arriva anche in Thailandia: quando la moda diventa casa. Il progetto nasce dalla collaborazione con The One Atelier, specializzato in real estate di alto profilo, ed è sviluppato da Amal Development all’interno del resort residenziale Gardens of Eden. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Etro sbarca a Phuket con le sue prime residenze luxury (e sì, sono un sogno boho)

