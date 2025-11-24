Ligue 1 | Le prime tre non si fermano Rennes batte Monaco e sbarca in zona Europa
Nizza (Francia) 24 novembre 2025 - Il campionato francese riprende dopo la pausa, ma non cambiano le sue gerarchie. Il Psg mantiene la vetta del campionato, seguita a stretto giro da Marsiglia e Lens, entrambe vincenti nei loro match di questa tredicesima giornata. Le sorprese però arrivano da Rennes e Auxerre, dove si fermano Monaco e Lione, aprendo proprio ai rossoneri le porte della zona Europa. Dietro invece trona a vincere lo Stade Brest, capace di uscire così dalla zona rossa. L'esito delle partite del weekend. Comincia con una sfida caldissima il fine settimana calcistico in Francia. All'Allianz Riviera infatti va in scena il derby più caldo in termini di tifo della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
