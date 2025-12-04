Così le residenze universitarie sono diventate un affare d' oro per i privati con i soldi dell' Europa

In meno di un anno, Napoli e la Campania saranno inondate di posti letto per studenti. Una novità importante se si considera che fino a oggi il capoluogo partenopeo si è distinto per uno dei più bassi rapporti d'Italia e d'Europa tra alloggi e richiedenti. È stata proprio l'Europa a pretendere.

