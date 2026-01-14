Ethan Browne è morto per una combinazione di fentanyl metanfetamina e lidocaina | l’autopsia implacabile del figlio del cantautore Jackson Browne

È stata resa nota l’autopsia che ha chiarito le cause della morte di Ethan Browne, figlio del cantautore Jackson Browne. L’esame ha evidenziato una combinazione di fentanyl, metanfetamina e lidocaina come fattori determinanti. Ethan Browne, attore, modello e musicista, è deceduto all’età di 52 anni. Questa analisi fornisce un quadro preciso delle circostanze della sua scomparsa.

Il responso dell'autopsia è implacabile. È stata resa nota la causa della morte di Ethan Browne, attore, modello e musicista, figlio del celebre cantautore statunitense Jackson Browne, scomparso all'età di 52 anni. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles, come ha anticipato il sito Tmz, il decesso è stato provocato dagli effetti tossici di una combinazione di fentanyl, metanfetamina e lidocaina. Le autorità hanno classificato la morte come accidentale. La notizia della scomparsa di Ethan Browne era stata annunciata dallo stesso Jackson Browne lo scorso novembre.

