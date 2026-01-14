Rivelate le cause della morte di Ethan figlio di Jackson Browne | Un mix di fentalyn e metanfetamina

È stata ufficialmente confermata la causa della morte di Ethan Browne, figlio del musicista Jackson Browne. Secondo il medico legale di Los Angeles, la scomparsa è attribuibile a un mix di fentalyn e metanfetamina. Questa rivelazione offre una comprensione più chiara delle circostanze che hanno portato alla perdita del giovane, evidenziando i rischi associati a sostanze stupefacenti.

È stata rivelata la causa della morte di Ethan Browne, il figlio di Jackson Browne. In un comunicato diffuso dal medico legale di Los Angeles, è stato un mix di fentalyn e metanfetamina.

