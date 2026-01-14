Rivelate le cause della morte di Ethan figlio di Jackson Browne | Un mix di fentalyn e metanfetamina

È stata resa nota la causa della morte di Ethan Browne, figlio del cantautore Jackson Browne. Secondo il medico legale di Los Angeles, la sua scomparsa è attribuibile a un mix di fentalyn e metanfetamina. La notizia fornisce chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica perdita.

